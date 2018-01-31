Общество

Псковичей-участников Сталинградской битвы поздравили сторонники «Единой России»

Накануне 75-ой годовщины победы в Сталинградской битве сторонники «Единой России» навестили ее участников, проживающих в Пскове. Сегодня, 1 февраля, ветераны принимали поздравления и подарки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии,в Пскове героев одного из крупнейших сражений Великой Отечественной войны осталось только четверо. Это Людмила Лукинична Трофимова, Анатолий Никанорович Силаев, Иван Маркович Надточий и Василий Васильевич Рябикин, день рождения которого совпадает с Днем Победы.

«За свои почти 95 лет я плакал всего два раза – когда хоронил сына и когда прощался с женой. Больше никогда не плакал, даже на войне», - признался ветеран и рассказал, как вдруг она началась. Василий Рябикин был призван в Красную армию в 1942 году, и до 1944-го служил в 679-м зенитном артиллерийском полку командиром зенитного 85-миллиметрового орудия.

С 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года зенитчики отражали атаки штурмовиков и бомбардировщиков противника. За сбитый вражеский «Юнкерс» Василий Рябикин был награжден Орденом Славы III степени.

После завершения этой битвы ветеран прошел Кавказ и Украину. В 1944-м на Днестре сержант Рябикин получил тяжелое ранение в правый глаз и левую руку, и война для него закончилась.