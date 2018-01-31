Общество

Еще один класс и две группы дошкольников в Пскове закрывают на карантин

Еще один школьный класс и две группы дошкольников закрываются на карантин в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ более 20% детей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ «Город Псков» со ссылкой на информацию управления образования администрации Пскова, на вынужденные каникулы отправляются четвертый класс в 13-й школе, одна из групп в дошкольном отделении школы №5 и группа в детском саду №10.

Напомним, с 1 февраля на карантине уже находятся три класса - седьмой в лицее №4, а также первый и второй в школе №12.

Решение о карантине в отдельных классах принимается на срок до 7 дней.

Отметим, в связи с сезонной заболеваемостью управление образования администрации города проводит ежедневный мониторинг ситуации.