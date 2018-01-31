Общество

Псковские дружинники за 2017 год сделали почти 2 тысячи замечаний за нарушение общественного порядка

В Пскове прошло совещание городской общественной организации «Народная дружина муниципального образования город Псков», в ходе которого обсудили результаты работы за 2017 год и определили задачи по дальнейшей деятельности. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ «Город Псков», в настоящее время в областном центре действуют четыре народные дружины, в которых работают 125 человек.

О проделанной работе по охране общественного порядка на территории города Пскова доложил командир Завеличенской добровольно-народной дружины Анатолий Ожигин. Он отметил, что основная задача, стоящая перед дружинниками города, – взаимодействие с правоохранительными органами и органами местного самоуправления в обеспечении правопорядка.

Так, за 2017 год дружинниками было осуществлено 184 выхода на охрану общественного порядка, 17 раз общественники принимали участие в оперативно-профилактических и надзорных мероприятиях, проводимых Управлением МВД России по городу Пскову и другими правоохранительными и контролирующими органами и 21 раз участвовали в массовых мероприятиях. По выявленным административным правонарушениям было составлено 77 протоколов, 12 раз вызывалась «скорая помощь» для оказания помощи лицам в сильном алкогольном опьянении или при несчастных случаях. В ходе обходов территорий было сделано 1810 замечаний лицам за нарушение общественного порядка и 1295 - за нарушение антиалкогольного законодательства. Кроме того, дружинниками проводились профилактические беседы, беседы разъяснительного характера и другая общественно-значимая работа с несовершеннолетними.

Анатолий Ожигин дал следующую оценку уровню преступности в городе: «В 2017 году преступность в Пскове снизилась на 20,5% по сравнению с предыдущим годом. 949 преступных деяний были совершены в общественных местах, из них 132 тяжких и особо тяжких». По его словам, показатели количества краж, грабежей и разбоев снизились, а по незаконному обороту наркотиков увеличились на 13,2%.

Отметим, псковские дружинники постоянно участвуют в рейдовых мероприятиях в рамках всероссийских антинаркотических акций и операций: «Мак», «Дети России», «Здоровье», «Сообщи, где торгуют смертью!». Совместно с сотрудниками УКОН УМВД дружинники принимали участие в рейдах по выявлению лиц, наносящих граффити на жилые дома и административные здания, пропагандирующие наркотические средства.

В завершение доклада Анатолий Ожигин выразил признательность членам народных дружин за работу и особенно отметил активную помощь общественников в борьбе с наркопреступностью.