Общество

В Пскове завершился муниципальный этап семейной правовой олимпиады

В Пскове завершился муниципальный этап семейной правовой олимпиады по теме «Диалог культур в многонациональной России», который прошел на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ «Город Псков», ее участниками стали семь семейных команд.

Победители и призеры олимпиады - семейные команды из лицеев №4 и №8, школ №2 и №24 - представят систему образования Пскова на областном этапе олимпиады.

Конкурсанты показали знания в области правовой культуры, своих прав и обязанностей как граждан Российской Федерации, а также важность толерантного отношения к представителям разных национальностей и религиозных конфессий.

В рамках муниципального этапа команды соревновались в умении делать обоснованные выводы и заключения при решении правовых ситуаций, написании эссе. Один из туров олимпиады представлял собой заранее подготовленное выступление, где участники в разной форме представляли конкретные ситуации возникновения проблем межэтнического взаимодействия и их разрешения с помощью диалога культур.