Общество

Чтобы продать свой автомобиль, житель Печор полностью погасил долг перед налоговой

Житель Печор П. расплатился с налоговой инспекцией после вынесения постановления о запрете на регистрационные действия в отношении транспортного средства и обращения взыскания на денежные средства.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области, в отношении жителя Печор в ОСП Печорского и Палкинского районов находилось 8 исполнительных производств в пользу налоговой инспекции № 5. Общая сумма задолженности перед налоговой инспекцией у П. составляла 148 тысяч рублей.

В рамках работы над исполнительным производством судебным приставом-исполнителем были направлены запросы в регистрирующие органы и кредитные организации для установления имущественного положения должника. По полученным ответам - вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, а также постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортного средства.

Все предпринятые судебным приставом-исполнителем меры принудительного взыскания заставили должника задуматься о погашении задолженности, тем более гражданин П. собрался продать свой автомобиль, на который стоял запрет. А без полной оплаты долга это невозможно. Вскоре должник явился на приём к приставу в отдел и предоставил квитанцию на оплату полной суммы задолженности. А так как должником был просрочен срок для добровольной оплаты, он также оплатил и исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей.

Исполнительные производства теперь подлежат окончанию, обращения и запреты сняты.

«Если вы решили продать своё автотранспортное средство. Проверьте себя на долги, ведь на ваше имущество может стоять запрет. Управление ФССП России по Псковской области рекомендует гражданам не доводить ситуацию до крайности и своевременно оплачивать задолженности, узнать о которых можно при помощи информационной системы «Банк данных исполнительных производств» или через «Единый портал государственных услуг», который позволяет получить информацию по находящимся на исполнении в Федеральной службе судебных приставов исполнительным производствам», - отметили в пресс-службе псковских приставов.