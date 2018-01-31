Общество

Сажать в тюрьму за интернет-пропаганду насилия предложили в Госдуме

После нападений в российских школах в январе Госдума планирует установить строгую ответственность за пропаганду преступлений и преступного образа жизни в СМИ и интернете. Как передает «Интерфакс», об этом сообщил первый замруководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев.

«Уголовное преследование тех, кто размещает негативный контент, оно будет. Мы будем вносить поправки вот после этих случаев в школах: мы будем вносить поправки в принятый нами по "синим китам" закон, расширять трактовку», - сказал Исаев в ходе выступления на круглом столе в Удмуртии, посвященном безопасности детей в интернете.

Он напомнил, что, по одной из версий, случаи насилия в школах России в январе были связаны с тем, что «дети получили информацию через интернет».

Госдума планирует внести в закон, ужесточающий уголовную ответственность за доведение детей до самоубийства, статьи, устанавливающие ответственность за пропаганду преступлений и преступного образа жизни в СМИ и интернете.

По словам Исаева, первые законодательные инициативы будут рассмотрены в весеннюю сессию.

«Речь должна идти о сроках более 10 лет в том случае, если мы имеем дело с преступным сообществом, организованной группой лиц, действующих по предварительному сговору и имеющих корыстные побуждения», - подчеркнул парламентарий.

При этом он отметил, что Госдума не будет ужесточать уголовную ответственность для несовершеннолетних.