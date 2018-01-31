Общество

До 2020 года в Псковской области все дети с 1,5 лет должны быть обеспечены местами в дошкольных учреждениях

До 2020 года в Псковской области все дети с 1,5 до 3 лет должны быть обеспечены местами в дошкольных учреждениях. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такую задачу в ходе пресс-подхода в инженерно-лингвистической гимназии Пскова перед областными властями поставил полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов.

«Порадовало то, что детишки с 3 до 7 лет обеспечены местами в детских садах. Сейчас перед Михаилом Юрьевичем (врио губернатора Михаилом Ведерниковым - ред.) стоит задача обеспечить местами детей от 1,5 до 3 лет. Очень многие женщины воспитывают детей одни, и им нужно выходить на работу, чтобы обеспечивать семью. До 2020 года Михаил Юрьевич пообещал эту задачу решить, и он обязан будет это сделать», - заявил полпред.

Также одной из важнейших задач Александр Беглов назвал решение проблем со вторыми сменами в школах. Он подчеркнул, что для этого нужно построить новые современные школы, что потребует больших финансовых вложений.