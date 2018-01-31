Общество

106 уголовных дел возбуждено Псковской таможней в 2017 году

В 2017 году Псковской таможней возбуждено 106 уголовных дел, из них 54 возбуждено в отношении конкретных лиц. Как сообщила Псковской Ленте Новостей главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Псковской таможни Наталья Князева, наибольшее количество уголовных дел возбуждено по двум статьям: по статье 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей) и по статье 226.1 УК РФ (контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей, стратегически важных товаров и ресурсов, культурных ценностей) - 48 уголовных дел и 38 уголовных дел соответственно.

61 уголовное дело, после возбуждения и проведения неотложных следственных действий, направлено по подследственности в следственные отделы других правоохранительных органов для дальнейшего расследования. Решений об отмене возбужденных уголовных дел не вынесено.

По словам исполняющего обязанности заместителя начальника таможни Андрея Горяченка, примером успешного взаимодействия оперативных подразделений таможни и следственных органов является уголовное дело, направленное в суд в мае 2017 года с обвинительным заключением в отношении 6 участников организованной группы, осуществившей контрабанду на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) запрещенной рыбной продукции, стоимостью более 33 млн. рублей. Лосось поступал в адрес индивидуального предпринимателя в 2015 году. Факт контрабанды был выявлен сотрудниками таможни во взаимодействии с другими правоохранительными органами. В настоящее время уголовное дело по 26 эпизодам преступной деятельности находится на рассмотрении в Псковском городском суде.

В 2017 году таможней во взаимодействии с правоохранительными органами Псковской области выявлено уклонение от уплаты таможенных платежей в размере 15 млн. рублей при незаконном перемещении через таможенную границу елового и березового пиловочника, относящегося к стратегически важным ресурсам.

В таможенный орган участники внешнеэкономической деятельности представляли недействительные документы о происхождении леса и лесоматериалов. По данной поставке общий объем незаконно вывезенного товара, стоимостью более 48 млн. рублей, составил более 13 тысяч куб.м. По данным фактам в отношении представителей организации возбужден ряд уголовных дел.

В 2017 году Псковской таможней во взаимодействии с правоохранительными органами выявлено 8 фактов незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС наркотических средств и сильнодействующих веществ. По всем фактам возбуждены уголовные дела, из незаконного оборота изъято 16,4 кг. наркотических средств, 47,8 г. психотропных и сильнодействующих веществ.