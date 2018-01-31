Общество

Александр Беглов: Вызов нашего времени - защитить молодое поколение от управления сознанием извне

Вызовом времени назвал полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов задачу по защите молодого поколения от управления сознанием извне. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, своими размышлениями полпред поделился со школьниками из пресс-центра Псковской инженерно-лингвистической гимназии.

«Сегодня наша страна испытывает определенные сложности, трудности, связаны они с тем, что на нашу молодежь идет большая атака. Это управление сознанием подрастающего поколения. Специальная программа, которая разработана Госдепом, на нее выделены огромные средства. Задача этой программы - переформатировать сознание молодежи, уйти от наших стержневых ценностей», - отметил он.

«Для каждого поколения есть свои вызовы. Для кого-то это Великая Отечественная война, для кого-то Афган, для кого-то Чечня. Вызов нашего времени - защитить вас от управления вашим сознанием извне», - обратился он к учащимся.

Соответствующая система защиты, по словам Александра Беглова, выстраивается на патриотизме, любви к стране, уважении родителей, старшего поколения. «У нас не технологии, а стержневые ценности», - подчеркнул он.