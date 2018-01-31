Общество

Александр Козловский и «единороссы» обсудили рецепты спасения детей от опасностей интернета

Методы безопасности детей и подростков в интернете обсуждались на заседании клуба сторонников партии «Единая Россия», в котором принял участие депутат Госдумы Александр Козловский.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе депутата, тон дискуссии задал председатель регионального координационного совета сторонников Дмитрий Хритоненков. «Если еще лет 10-15 назад интернетом пользовалось ограниченное количество людей, в основном старшего возраста, то сейчас он доступен даже дошкольникам. Хорошо это или плохо?» – на этот вопрос он предложил ответить присутствующим.

Александр Козловский уверен: проблема серьезная, неслучайно партия уделяет ей такое внимание. «Подростки как никто другой подвержены негативному влиянию, – отметил он. – Минкомсвязи, Роскомнадзор следят за порядком в этой сфере, закрывают противоправные сайты, но они растут как грибы после дождя. Поэтому мы должны задуматься не о том, как не допустить детей в интернет, но о том, как научить их пользоваться интернетом, отличать хорошее от плохого».

Как считает Александр Козловский, к этой работе надо привлечь в первую очередь самих ребят. «Я говорю о волонтерских движениях, – пояснил депутат. – Там молодежь активная, хорошо разбирающаяся в интернете. На недавней встрече с великолукскими волонтерами я обозначил эту проблему, и мы приняли решение, что они подключатся к такой работе».

«Не надо просто распространять листовки, нужно встречаться со школьниками, беседовать с подростками, разъяснять правила безопасности в интернете, – подчеркнул парламентарий. – Запретить интернет мы не можем, это уже часть обыденной жизни, и мы будем интегрироваться в сеть еще больше. Но в наших силах научить наших детей пользоваться интернетом и не бояться, что они могут отличить добро от зла».

Как заметил Александр Козловский, важно подключить к этой работе волонтеров не только в Великих Луках и в Пскове, но и в районах, ведь там для молодежи меньше развлечений и она больше подвержена влиянию интернета.

С депутатом Госдумы был солидарен заместитель председателя Псковского областного Собрания Юрий Сорокин. «Интернет проник в нашу жизнь окончательно и бесповоротно. Он будет менять людей, он будет менять общество», – уверен он. Главное противоядие опасностям в сети, считает Юрий Сорокин – прежде всего хорошие отношения в семье, внимание и родительская любовь к детям. «Но мы понимаем, что есть семьи, далекие от благополучия. В этом случае должно подключаться государство: контролировать интернет-трафик, сделать адресным вход в интернет, запустить программы, которые будут реагировать на кодовые слова в поисковых запросах и интернет-общении», – высказал он свое мнение.

Начальник управления информационных технологий Псковской области Юрий Колесников подчеркнул, что с технической точки зрения «закрыть» интернет очень сложно. «Это огромный бизнес, который измеряется астрономическими цифрами. Социальные сети активно монетизируются. Чем популярнее группа, тем дороже реклама. А популярное содержимое – не самое благополучное с точки зрения права и морали», – отметил он. «Это вопрос не технический, а психологический, – уверен Юрий Колесников. – Закроем одну группу - в ответ появится еще десять новых».

В качестве рецепта Юрий Колесников предложил увеличивать количество позитивной информации и групп. А также, считает он, для детей должно быть больше активностей, не связанных с компьютерами в принципе – это спорт, игры на свежем воздухе, коллективные мероприятия и прочее.

«Соглашусь по поводу увеличения позитива, но и контроль, определенные запреты в интернете должны быть, – развил дискуссию Александр Козловский. – Ведь люди, которые распространяют негативный контент, не просто зарабатывают деньги, но и работают на развал общества. И если не делать никаких ограничений, то в интернет вообще нельзя будет зайти».

Семейный психолог Сергей Калинин в своей работе сталкивается с последствиями негативного влияния интернета: он работает с детьми, пострадавшими от травли в соцсетях. «С точки зрения психологии есть две ловушки. Первая – это компенсация, для детей интернет – это как обезболивающее лекарство, у них есть нерешенные психологические проблемы. Интернет – это самый доступный и дешевый наркотик, – образно высказался психолог. – Вторая ловушка – это соблазн, когда ориентированный на потребление ребенок понимает, что в интернете есть все и практически бесплатно».

«Технические запреты не решат ничего, технологии развиваются быстро, мы их не догоним, – заметил он. – Линия противоборства социальная, психологическая. Существуют двойные стандарты в этом плане, когда по тому же телевидению делают славу на всю страну подросткам, снявшим и выложившим в сеть скандальный ролик. Поэтому запреты должны быть в сфере СМИ, чтобы подобное поведение не популяризировалось».

О том, что нужно работать со СМИ, говорила и руководить комиссии по общественному контролю, взаимодействию со СМИ и НКО Общественной палаты Псковской области Наталья Никифорова. Она напомнила про нашумевшую историю с псковскими подростками, когда на родительских собраниях в школе выяснилось, что родители не особо интересуются тем, что делают их дети в интернете. «Нужно продумать, как вести просветительскую работу и с родителями, и с детьми», – резюмировала она, предложив продумать систему грантов на такую деятельность.

«Интернет – это благо, это огромные информационные и образовательные ресурсы, на 80% это источник позитивный, – уверен заместитель начальника управления образования Псковской области Геннадий Барышников. – Мы должны растить подростков с точки зрения вкуса и понимания, что полезно, а что нет. Прежде всего должна работать связка «родители-школа-ребенок». Если какое-то звено выпадает из этой связки, тогда возникает проблема, но она носит глубокий характер и мы должны работать для ее решения шире».

Геннадий Барышников предложил несколько путей такого решения. Это дополнительное образование и кружковая работа, «чтобы дурью ребенку заниматься было некогда», отметил он. Это воспитание коллективизма и трудолюбия, что, по словам замначальника управления образования, сейчас является востребованным столичным трендом. Это профориентация, которой нужно заниматься с дошкольного возраста.

«Когда ребенок растет и видит перспективу в своей жизни, он пойдет по нормальному пути», – подчеркнул Геннадий Барышников.

Руководитель Псковского Регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Лидия Драгунова отметила, что молодогвардейцы уже активно занимаются проблемой безопасности в сети, и в прошлом году благодаря им были выявлены и закрыты 36 сайтов с противоправным контентом. «Будем работать в этом направлении и дальше, ребятам это интересно», – сказала она.



Дети подвергаются опасности независимо от степени благополучия семьи и успеваемости в школе, уверена замглавы города Пскова Елена Полонская, и решение этой проблемы нужно начинать в первую очередь с родителей. «У нас круглые сутки работает телевизор, именно мы покупаем планшеты и компьютеры, оплачиваем доступ в интернет, – сказала она. – Поэтому именно для родителей надо проводить обучающие мероприятия, и мы уже дали поручение управлению образования разработать курс обучающих лекториев».

Также Елена Полонская обратилась к Александру Козловскому с просьбой перестроить систему образования ОБЖ – именно в рамках этого курса можно рассказывать об опасностях современного мира, считает она. А Сергей Калинин предложил создать специализированные ресурсы, где дети и подростки, которые опасаются обратиться к полицию, могут на условиях анонимности рассказать о том, как их пытаются вовлечь в противоправные действия.

Поступило еще немало и других предложений, почти все они были адресованы к депутату Госдумы, поскольку все присутствующие сошлись в мнении, что решать проблему надо на государственном уровне. Александр Козловский отметил, что готов рассмотреть и поддержать все законодательные инициативы, которые помогут защитить детей и сделать пребывание в интернете полезным и безопасным.