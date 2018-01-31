Общество

Жители просят городские власти отремонтировать двор у дома 16 на улице Труда в 2018 году

Сегодня, 1 февраля, заместитель главы города Пскова Сергей Гаврилов провел прием граждан по личным вопросам.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, первыми к заместителю руководителя муниципалитета обратились жители микрорайона №11 с просьбой, чтобы их дворовая территория по улице Труда, 16, включенная в муниципальную программу «Формирование современной городской среды», была отремонтирована в 2018 году.

Сергей Гаврилов отметил, что данный вопрос им будет вынесен на комиссию по проведению общественного обсуждения проекта данной программы, где будут рассмотрены сроки внесения дополнений к заявке заинтересованных лиц на благоустройство территории.

Также к заместителю главы Пскова обратилась жительница микрорайона Кресты, ее интересовал вопрос о мероприятиях, связанных с ремонтом памятника в Крестах в честь первых боёв Красной Армии. Заявительница обеспокоена состоянием памятника и уборкой прилегающей территории.

Сергей Гаврилов рассказал псковичке, что в настоящее время УГХ города Пскова проводит мероприятия по подготовке к празднованию столетия со дня основания Рабоче-крестьянской Красной армии. Также он подчеркнул, что поручит представителям УГХ учесть общественную инициативу при исполнении ремонтных работ и возможность участия заинтересованных лиц в планировании мероприятий.