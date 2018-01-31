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Мощи святителя Феофана и чудотворную икону Казанской Божией Матери доставили в Спасо-Казанский женский монастырь в Острове

В среду, 31 января, в Спасо-Казанском женском монастыре в Острове состоялось принесение частицы святых мощей святителя Феофана и чудотворной Казанской иконы Божией Матери из Свято-Успенской Вышенской обители Рязанской земли.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Островского района, встречу ковчега с частицей святых мощей и праздничный молебен в храме Спаса Нерукотворного образа возглавил благочинный Островского округа отец Роман. Сослужили священнослужители: отец Федор (Свято-Троицкий собор) и отец Георгий (Спасо-Казанский женский монастырь).

На богослужении присутствовали сестры монастыря и многочисленные верующие островичи.

Отметим, что ковчег со святынями посещает различные города нашей страны в честь 200-летнего юбилея со дня рождения святителя Феофана. В Псковскую епархию мощи были доставлены по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Добавим, что доставленные в Остров святыни будут находиться в храме Спасо-Нерукотворного Образа до 14.00 2 февраля. Несколько раз в сутки будут совершаться молебны пресвятой Богородице и Феофану Вышенскому.

Эти православные святыни считают чудотворными, верующие просят у святителя и Богоматери здоровья, заступничества, женского счастья.

Святитель Феофан - русский святитель, великий молитвенник и учёный, подвизался в затворе больше двадцати лет.

Святитель Феофан, Затворник Вышенский (1815–1894), святой Отец и учитель Русской Православной Церкви, богослов и подвижник, автор многочисленных духовных и богословский сочинений. Он родился в семье священника в селе Чернавске Елецкого уезда Орловской губернии. Обучался в Ливенском духовном училище, а с 1829 года – в Орловской духовной семинарии, по окончании которой в 1837 году как лучший из воспитанников курса, был направлен в Киевскую духовную академию.

После многолетнего служения Русской Церкви в России и за рубежом, учебной и административной работы, служения в звании епископа, святитель Феофан поселился в уединенной Вышенской пустыни, где прожил 28 лет, из них 22 года в строгом затворе.

Удалившись от мира и приняв на себя сугубый молитвенный подвиг, святитель Феофан служил людям своими многочисленными творениями. Труды святителя Феофана актуальны и в наше время, его поистине можно назвать всенародным духовником и учителем. При жизни и по кончине святителя почитали как великого духовного наставника, память о котором сохранялась и в годы лихолетья и в советское время.

Мощи святителя Феофана - Затворника Вышенского были обретены в 1973 году и с 1974 по 1988 годы находились в Троице-Сергиевой лавре. В июне 1988 года на Поместном Соборе Русской Православной Церкви, посвящённом тысячелетию крещения Руси, епископ Феофан был причислен к лику святых.

29 июня 2002 года во главе со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II состоялось торжественное перенесение мощей святителя Феофана Затворника из села Эммануиловки в Успенский Вышенский монастырь. 14 марта 2009 года архиепископом Рязанским и Касимовским Павлом рака со святыми мощами святителя Феофана была торжественно перенесена в отреставрированный Казанский собор монастыря.