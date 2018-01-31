Общество

Михаил Ведерников поздравил кандидата филологических наук Веру Голицыну с 95-летием

В четверг, 1 февраля, кандидату филологических наук, почетному доценту кафедры литературы Псковского государственного университета Вере Голицыной исполнилось 95 лет. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, поздравить педагога с юбилеем приехал временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников и его первый заместитель Вера Емельянова.

«Восхищен вашим трудовым путем. Больше полувека вы отдали университету, написали много трудов, и это впечатляет. Спасибо вам за эту работу. Очень важно, что много людей, которые теперь работают в сфере образования, прошли школу под вашим руководством», - сказал врио губернатора и пожелал юбиляру крепкого здоровья.

В свою очередь Вера Емельянова поздравила педагога от имени всех выпускников. «Я вам очень признательна, что и в моей жизни были семестры с вашими лекциями. Все ваши ученики вам безумно благодарны», - сказала она.

По традиции Михаил Ведерников пришел не с пустыми руками и вручил Вере Голицыной почетную грамоту администрации Псковской области и подарок. Затем врио губернатора пообщался с юбиляром и ее семьей в неформальной обстановке, расспросил о ее жизни. Вера Голицына рассказала о своих молодых годах и первых шагах в профессии.

Когда началась Великая Отечественная война, она сразу же пошла с подругами в военкомат проситься на фронт. «Я весила, наверное, 47 кг, такая девочка с двумя косичками, а подруги мои еще даже школу не закончили. Военком посмотрел на нас и сказал, что без нас, конечно, фронт пропадет, - поделилась воспоминаниями она. - Но нас взяли санитарками в госпиталь».

В 1947 году Вера Голицына окончила филологический факультет Ленинградского государственного университета, затем обучалась в аспирантуре Ленинградского педагогического института имени М. Н. Покровского. После защиты диссертации она получила ученую степень кандидата филологических наук, а затем ученое звание доцента.

«Расскажите секрет, чем заинтересовать молодых специалистов, чтобы они остались в нашем регионе?» - поинтересовался врио губернатора. Педагог ответила, что главное - создать условия для самореализации.

Отметим, Вера Николаевна Голицына родилась 1 февраля 1923 года в Рязани. Вела активную общественную работу в комитете профсоюзов, была депутатом Псковского городского Совета трудящихся. Неоднократно поощрялась благодарностями и грамотами, награждена Почетной грамотой Министерства просвещения СССР и ЦК профсоюзов работников просвещения, высших школ и научных учреждений. Является ветераном труда.