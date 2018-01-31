Общество

Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Президент России Владимир Путин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с девятой годовщиной интронизации. Глава государства встретился с патриархом в храме Христа Спасителя и вручил ему букет белых роз, пишут «Известия».

В беседе с патриархом Кириллом Путин упомянул прошедший Архиерейский собор РПЦ.

«Поздравляю вас с этим и благодарю, что такое важное для общественной жизни страны мероприятие прошло и прошло на таком уровне и с таким результатом. Спасибо вам большое», - обратился глава государства к патриарху.

Как ранее писал портал iz.ru, президент на заседании Архиерейского собора Русской православной церкви подарил патриарху Кириллу икону святого Николая Можайского 1918 года.