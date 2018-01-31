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Полпред президента Александр Беглов и митрополит Евсевий обсудили взаимодействие РПЦ и госструктур

1 февраля в Доме Причта при Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова митрополит Псковский и Порховский Евсевий, глава Псковской митрополии, провел встречу с полномочным представителем президента России в СЗФО Александром Бегловым.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в епархиальном управлении, во встрече также приняли участие исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников и представители органов власти.

Псковский архипастырь отметил, что встреча проходит в знаменательный день – день избрания на патриарший престол патриарха Московского и всея Руси Кирилла. «Много раз наш край, как и вся наша Россия, подвергался нападению врагов и захватчиков. Но вера наша, сплочённость и единство народа нашего всякий раз отражали захватчиков. И ныне видим мы, как недруги наши в открытую скалят зубы и угрожают нашему народу порабощением и уничтожением, особенно в наши дни. И как необходимо сейчас для всех нас единство наше, сплочённость и наша вера в помощь Божию. Пусть же вера наша православная будет крепкой защитой для всех нас, а единство и сплочённость между всеми нами да послужат неразрушимым ограждением для нашей богохранимой державы Российской», - подчеркнул он.

Участники встречи обсудили насущные вопросы развития Псковской области, а также взаимодействия Русской Православной Церкви и государственных структур.

Также митрополит Евсевий и Александр Беглов обменялись памятными подарками.