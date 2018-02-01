Общество

Минпромторг нашел способ снизить цены на лекарства и медизделия

Минпромторгом России разработано постановление правительства РФ, позволяющее производителям лекарственных средств и медицинских изделий минимизировать затраты по уплате налога на добавленную стоимость при ввозе и реализации на территории страны медицинских товаров, и, тем самым, снизить конечную стоимость продукции для потребителя, пишет газета «Фармацевтический вестник».

«Постановление разработано с целью приведения кодов медицинских товаров, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10% при их реализации, в соответствие с кодами, установленными Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г., за исключением новых видов медицинских изделий и лекарственных средств», - говорится в сообщении Минпромторга.

В нем подчеркивается, что, таким образом, принятые изменения направлены на сохранение предусмотренного постановлением правительства РФ от 15 сентября 2008 г. № 688 налога на добавленную стоимость по налоговой ставке 10% при реализации медицинских товаров.

Также существенно (на 65 позиций) расширен перечень кодов медицинских товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, облагаемых налогом на добавленную стоимость по ставке 10% при их ввозе в РФ. В отношении новых кодов медицинских товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС постановление распространяется на правоотношения, возникшие со дня его официального опубликования.

«Перечисленные меры позволят поддержать отечественных производителей… путем предотвращения влияния возникающих негативных изменений в мировой экономике на доступность лекарственных препаратов и медицинских изделий и обеспечить снижение стоимости указанной продукции для потребителя», - уверены в Минпромторге.