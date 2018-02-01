Центр социального обслуживания города Великие Луки отметил 25-летие

1 февраля исполнилось 25 лет со дня создания Центра социального обслуживания города Великие Луки, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей. За эти годы центр неоднократно менял названия, внедрялись новые формы и методы работы. В настоящее время там работают более 100 социальных работников, которые предоставляют социальные услуги жителям города в различных формах социального обслуживания.
В состав Центра социального обслуживания входят 6 отделений:
- отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов,
- отделение по социальному обслуживанию на дому,
- отделение социальной помощи семьям и детям,
- отделение срочного социального обслуживания,
- отделение ночного пребывания по оказанию помощи лицам без определенного места жительства,
- специальное отделение для одиноких престарелых, проживающих в специализированном жилье.
В честь юбилейной даты в ДК ЛК состоялся торжественный вечер. В ходе мероприятия лучшие социальные работники были награждены грамотами администрации города и грамотами главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области.