Общество

27 февраля в Великих Луках состоится первый этап чемпионата по интеллектуальной игре «Ворошиловский стрелок»

В Великих Луках состоится первый этап чемпионата города по интеллектуальной игре «Ворошиловский стрелок». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, игры пройдут 27 февраля в 18.00 в малом зале ДК ЛК.

Игра «Ворошиловский стрелок» - это новое слово в серии интеллектуальных игр. «Ворошиловский стрелок» - специальное звание, которое присваивается игроку за конкретные заслуги в игре. Знак «Ворошиловского стрелка» может быть разным - бриллиантовым, золотым, серебряным или бронзовым.

В одном интеллектуальном бою принимают участие две или более команд знатоков по четыре человека в каждой.

Принцип игры прост: ведущий задает вопросы, разбитые по темам, по одному вопросу из темы поочередно сверху вниз.

Игрок, желая ответить на вопрос, нажимает на кнопку, после чего раздается звуковой и световой сигнал.

Игрок, нажавший на кнопку, после предоставления ему ведущим права ответа отвечает на вопрос. При правильном ответе на вопрос игрока, например за зеленым игровым столом, игрок соперников за зеленым игровым столом покидает игру. При неправильном ответе покидает игру игрок, давший неправильный ответ.