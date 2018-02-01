Общество

У двух псковских предприятий не оказалось разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об охране атмосферного воздуха.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий установлено, что ООО «Криогаз-Псков» и ООО «Торфопредприятие «Крипецкое» осуществляют производственную деятельность в отсутствие действующего разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

Вместе с тем, в соответствии с действующим законодательством выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарным источником допускается на основании выданного в соответствующем порядке разрешения.

Разрешением на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух устанавливаются предельно допустимые выбросы и другие условия, которые обеспечивают охрану атмосферного воздуха.

В этой связи природоохранной прокуратурой в адрес руководителей предприятий внесены представления с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, юридическим лицам выданы разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.