Общество

Жителям Плюсского района помогли с дровами и лекарствами

Пяти плюсским семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, удалось помочь из средств фонда «Земляки» в прошлом году, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе фонда.



Как рассказала координатор фонда в Плюсском районе, помощник депутата Государственной Думы на общественных началах Ольга Сергеева, в районе проживает намного больше семей, которым требовалась помощь. Однако во многих случаях администрация района самостоятельно смогла помочь жителям, не прибегая к помощи фонда. В пяти случаях требовалась конкретная помощь фонда.



Так, например, жительнице деревни Петрилово Веронике Тимоничевой и ее малолетней дочери сегодня можно надеяться только на пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Других средств к существованию у женщины нет. Родители умерли, мужа нет. Выйти на работу – пока не представляется возможным. Вероника вместе с дочерью проживает в частном доме. Перед началом зимы у женщины просто не оказалось средств, чтобы купить дрова на предстоящий сезон. Из средств фонда «Земляки» Веронике Тимоничевой были выделены средства на покупку дров.



Дорогостоящие жизненно необходимые лекарства понадобились в семье Марии Егоровой. У женщины муж-инвалид, трое детей. Зарплаты и пенсии по инвалидности хватает только на проживание. Семья столкнулась с тем, что им не на что было приобрести лекарства и заготовить дрова на зиму. Из средств фонда семье Егоровых была оказана поддержка.



Поддержал фонд и остальные семьи, которые сегодня оказались в сложной ситуации: у одних не было средств на покупку дорогостоящих лекарств, другим нечем было платить за детский сад, не на что было купить детям школьные принадлежности… Во всех случаях не отказали и помогли.



По словам Ольги Сергеевой, каждой семье, которой оказали поддержку, сегодня не сладко. Здесь нет тех, кто ведет асоциальный образ жизни, не хочет работать. Так сложилось, что у этих людей случилась критическая ситуация, нет родственников и друзей, которые смогут помочь. Семьям в итоге помог фонд, выделив средства, помогли люди, которые вошли в общественный совет благотворительного фонда «Земляки» по Плюсскому району и, что очень важно, готовы и дальше помогать - как могут и не бросят в сложной жизненной ситуации.



Напомним, что любой житель нашего региона, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, может обратиться за помощью в фонд «Земляки». Для этого требуется зайти на официальный сайт, где в разделе «Мне нужна помощь», описать свою историю. Ни одно обращение не останется без внимания.