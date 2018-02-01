Общество

Юлия Пожидаева: Единое планирование работы органов МСУ должно утверждаться на сессиях гордумы

Единое планирование работы органов местного самоуправления должно утверждаться на сессиях гордумы. Такое мнение перед началом сессии Псковской городской Думы высказала депутат Юлия Пожидаева («Справедливая Россия»), передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Она высказала мнение, что единое планирование должно утверждаться, как и раньше, не постановлением главы города, а решением Псковской городской Думы, принимаемым на сессиях. По информации начальника правового отдела гордумы Елены Тимашовой, действительно в 2012 году единое планирование утверждалось решением гордумы, но после судебного рассмотрения судьей было установлено, что единое планирование деятельности ОМСУ может утверждаться в рамках полномочий главы города.

«Чтобы более оперативно устанавливать сроки в рамках планирования деятельности ОМСУ, мы уже два года устанавливаем их решением главы в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления», - пояснила Елена Тимашова.

Глава города Иван Цецерский сообщил Юлии Пожидаевой, что не видит проблем в том, чтобы данное решение принималось, как раньше, в рамках сессий гордумы. Депутат ответила, что удовлетворена ответом правового отдела.