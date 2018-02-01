Общество

Весной текст регионального соглашения о МРОТ в Псковской области может быть переписан

2 февраля депутат Госдумы РФ Александр Козловский провел рабочую встречу с председателем Псковского облсовпрофа Ульяной Михайловой, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Открывая встречу, Александр Козловский напомнил, что в конце января президентом РФ Владимиром Путиным была внесена инициатива - новый законопроект, который регулирует минимальный размер оплаты труда на уровне прожиточного минимума - с 1 мая 2018 года - примерно 11180 рублей. В связи с этим планируется переподписание регионального соглашения о МРОТ в новой редакции.

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Ульяна Михайлова отметила, что это большой шаг вперед. «Мы рассчитываем, что объединение работодателей нас поддержит, чтобы и впредь МРОТ соответствовал прожиточному минимуму», - сказала лидер псковских профсоюзов, добавив, что в регионе стоит также проработать механизм, который бы препятствовал уменьшению МРОТ даже в том случае, если прожиточный минимум будет уменьшен.

Депутат Госдумы согласился, что должен быть найден компромисс и в этом вопросе. Теперь, добавил он, врио губернатора Псковской области Михаилу Ведерникову предстоит работа с правительством РФ, чтобы обеспечить своевременные выплаты работникам бюджетной сферы. Александр Козловский пообещал врио главы региона в этом вопросе поддержать, чтобы область получила необходимые дотации от правительства.

Кроме того, в результате встречи участники договорились, что уже в марте начнется работа над новым текстом регионального соглашения о МРОТ для доведения его до величины прожиточного минимума.