Псковская гордума поддержала индексацию зарплат не муниципальных служащих ОМСУ на 4%

Школьники из Псковской области примут участие в межрегиональном конкурсе сочинений «Я гражданин России»

Еще один класс и две группы дошкольников в Пскове закрывают на карантин

ПсковГУ приглашает на занятия по программе «Моделирование и пошив женской одежды»

В Пскове началась инвентаризация площадок для сбора ТКО

За неделю псковские спасатели 27 раз выезжали на ДТП

Псковичи могут пройти тест-драйв на автомобиле LADA и стать участниками розыгрыша призов от AutoGoda

Наши люди в булочную на такси… по Манхэттену не ездят!

В Псковской области ежемесячную денежную выплату из средств федерального бюджета более 70,5 тысяч человек

Андрей Турчак: Решение CAS по российским атлетам доказало, что честный спорт выше подковерных политических игр