Псковская гордума поддержала индексацию зарплат не муниципальных служащих ОМСУ на 4%

Псковская гордума поддержала индексацию зарплат не муниципальных служащих органов местного самоуправления на 4%, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Зарплата работников органов местного самоуправления города, не замещающих должности муниципальной службы, повышается с 1 января текущего года. Эти средства заложены в бюджет города в соответствии с постановлением администрации Псковской области от 28.12.2017 г. № 542 «Об индексации должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) работников бюджетной сферы Псковской области».