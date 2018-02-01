Общество

Псковским тепловым сетям разрешили взять кредит на покрытие задолженности

Псковская гордума дала согласие МП г. Пскова «Псковские тепловые сети» на совершение крупной сделки по открытию возобновляемой кредитной линии. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии гордумы, срок предыдущей кредитной линии скоро заканчивается. Из-за большой задолженности населения и управляющих организаций предприятие вынуждено возобновлять кредитную линию, так как, согласно договорным отношениям, оно должно оплачивать за энергоносители по факту потребления до десятого числа следующего месяца. Кроме того, как ранее пояснял на комитете гордумы по ЖКХ директор ПТС Александр Коростелев, есть судебные решения, которые не исполняются.

В конечном счете депутаты дали согласие теплосетям на открытие кредитной линии с лимитом 100 млн рублей сроком до 24 месяцев без обеспечения, на пополнение оборотных средств путем проведения конкурентной процедуры.