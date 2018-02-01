Общество

Администрация Пскова переходит с коммерческих кредитов на бюджетные

Администрация города Пскова получила право брать бюджетные кредиты. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято на сегодняшней сессии городской Думы путем внесения поправок в Положение о бюджетном процессе.

Как пояснил председатель бюджетного комитета Григорий Турчин, в документ включается право городской администрации на привлечение бюджетных кредитов для нужд муниципального образования, но согласовываться каждый случай будет с городской Думой.

Григорий Турчин напомнил, что депутаты уже неоднократно говорили о необходимости перехода с коммерческих кредитов на бюджетные.

Большинством голосов депутаты утвердили соответствующие поправки в Положение о бюджетном процессе.