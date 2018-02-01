Общество

Нина Черемисина: Очень неприятно и горько, когда путают Олимпиаду с политикой

«Очень неприятно и горько, когда путают Олимпиаду с политикой», - заявила серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, Заслуженный мастер спорта СССР Нина Черемисина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», псковская спортсменка прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне, который частично удовлетворил апелляции 11 российских спортсменов, заменив пожизненное отстранение от Олимпийских игр на запрет на посещение только Игр в Пхенчхане.

«Радует, что в этой ситуации более внимательно разобрались и заменили для 11 спортсменов звучащее как приговор пожизненное отстранение от Игр на пропуск только одной. Радует также, что 28 наших спортсменов реабилитированы. Это уже победа. Я думаю, что надо бороться и выступать просто здорово, несмотря ни на что!» - сказала Нина Черемисина.

Напомним, в число 11 спортсменов входят бобслеисты Александр Зубков, Алексей Воевода, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин, лыжницы Юлия Иванова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко, хоккеистки Галина Скиба, Анна Шибанова, Инна Дюбанюк. Их результаты с Игр в Сочи по-прежнему аннулированы, и вина в нарушении антидопинговых правил установлена, однако они пропустят только одну Олимпиаду.

Добавим, 3 февраля в 13:00 в Пскове на площади Ленина пройдет aкция в поддержку российских олимпийцев #ИГРЫБЕЗЛИДЕРА. Мероприятие инициировал Федеральный проект «Трезвая Россия» по Псковской области с привлечением спортивной общественности.