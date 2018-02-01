Общество

Более тщательно подходить к рассмотрению проектов строительства призвал УКС Пскова Олег Брячак

Более тщательно подходить к рассмотрению проектов строительства призвал УКС Пскова депутат городской Думы Олег Брячак («Справедливая Россия»). Свое мнение на этот счет он высказал на сегодняшней сессии гордумы в рамках рассмотрения вопроса о согласовании крупных сделок УКСа, касающихся заключения договоров участия в долевом строительстве дома на Зональном шоссе, 5.

По мнению депутата, нужно более тщательно подходить к планированию проектов строительства, которые проходят через УКС. «У застройщика этого дома в Любятово были прибыльные проекты, но то, что произошло на стадии реализации этого проекта, не лезет ни в какие рамки. Нам докладывали о планируемой прибыли с каждого метра жилья, но то, что мы получили - смешно и неэффективно. Я понимаю, что сработали объективные факторы - рынок жилья просел, покупательская способность упала, в итоге мы получили с каждого квадратного метра минус 2 тыс. рублей», - констатировал депутат.

«Это не претензия. Просто хочется, чтобы такого больше не было. Ведь город с этого предприятия мог заработать. Если бы мы получили прибыль хотя бы 7 тыс. рублей с квадратного метра, в городской бюджет поступила бы существенная сумма», - подчеркнул парламентарий.

В связи с этим он призвал руководство УКСа усилить эффективность работы на этапе рассмотрения и согласования проектов строительства.

Глава города Иван Цецерский в связи с этим предложил создать при УКСе некий совет, который будет изнутри анализировать проекты на стадии принятия. Олег Брячак согласился, что это «мудрая мысль», но предложил в целом усилить контроль за всеми муниципальными предприятиями Пскова.