Общество

Псковским зоозащитникам передали в безвозмездное пользование помещение на ул. Советской Армии

Псковская городская Дума дала согласие на предоставление в безвозмездное пользование АНЗО «Шанс» сроком на год (с 1 января до 31 декабря 2018 года) муниципального имущества на ул. Советской Армии, 56-б для исполнения обязательств по контракту на оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, речь идет о пункте передержки отловленных безнадзорных животных площадью 2685,70 кв. м, о передвижной бытовке для рабочих и вспомогательном помещении, о 20 местах выгула отловленных животных. Кроме того, в безвозмездное пользование «Шансу» передается 21 вольер для содержания отловленных животных, сети канализации протяженностью 100 м и сети электроосвещения.

В рамах рассмотрения блока имущественных вопросов депутаты также дали согласие ряду образовательных учреждений города на предоставления муниципального имущества в аренду. В частности, школе №3 дано согласие на предоставление в аренду Псковской региональной общественной организации «Федерация пауэрлифтинга Псковской области» помещений для организации работы тренажерного зала без проведения торгов.

Псковскому педкомплексу дали согласие на предоставление помещения в аренду Центру финансово-бухгалтерского обслуживания. В нем будут работать сотрудники центра, держащие в своих руках бухгалтерию всех школ Завеличья.