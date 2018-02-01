Общество

Псковские депутаты закрепили исполнение ритуальных услуг за МКУ «Специализированная служба»

Псковская гордума внесла изменения в постановление от 31.01.2003 г. №39 «Об утверждении Правил предоставления ритуальных услуг». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, речь идет о том, что теперь исполнение обязанностей по гарантированному перечню ритуальных услуг на безвозмездной основе в размере социального пособия будут возложены на муниципальное казенное учреждение «Специализированная служба».

Раньше они были закреплены за МП г. Пскова «Комбинат благоустройства». Во всех пунктах Правил предоставления ритуальных услуг будет заменено название предприятия. Кроме того, из документа убраны платные услуги, которые осуществлял «Комбинат благоустройства», а «Специализированная служба» не может осуществлять по уставу. Оказание платных услуг данным учреждением будет считаться противоправным.

В документе прописано, что МКУ «Специализированная служба» оказывает весь гарантированный перечень ритуальных услуг на безвозмездной основе в размере социального пособия. В перечень этих услуг входит оформление документов, необходимых для погребения, за исключением свидетельства о смерти; предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения; перевозка тела (останков) умершего на кладбище и погребение (рытье могилы и захоронение).

Депутат Олег Брячак («Справедливая Россия») обратил внимание, что от данной деятельности бюджет города не получит ни копейки, что, на его взгляд, неправильно. Он поинтересовался, какие могут быть механизмы, чтобы сделано это казенное учреждение муниципальным предприятием.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков напомнил, что решение о реорганизации МП «Комбинат благоустройства» путем преобразования в МКУ «Специализированная служба» было принято депутатами гордумы предыдущего созыва. «Вы можете выйти с инициативой, предложив сделать эту службу муниципальным предприятием», - отметил Братчиков. При этом он напомнил, что в основные задачи «Специализированной служб» входит обслуживание городских территория, включая парки и ливневую канализацию, «а вопрос с захоронениями в данном случае второстепенен».