Общество

Стратегия социально-экономического развития Пскова будет выноситься на публичное обсуждение

Стратегия социально-экономического развития Пскова теперь будет выноситься на публичное обсуждение. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующее изменение в Положение о публичных слушаниях в городе Пскове, утвержденное в 2008 году, внесено в рамках сессии Псковской городской Думы 2 февраля по рекомендации прокурора города Александра Григорьева.

Как пояснил глава города Иван Цецерский, по мнению прокурора, проекты Стратегий социально-экономического развития Пскова должны рассматриваться на публичных слушаниях и только потом утверждаться органами местного самоуправления.

Депутат Олег Брячак удивился, что у города, оказывается, есть такая стратегия, и поинтересовался, где ее можно почитать. Иван Цецерский признал, что этот документ принимался в 2013 году, и «его надо поправлять, с учетом того, что прошло уже 5 лет». «С учетом того, что в нашей администрации сменились замы, нам будет проще проанализировать документ по всем сферам», - заметил глава города. Олег Брячак добавил, «что депутатам тоже не помешало бы ознакомиться со Стратегией и контролировать ее исполнение».