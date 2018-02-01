Общество

«Циркачонок» наградят почетной грамотой Псковской городской Думы

Народный самодеятельный коллектив студия циркового искусства «Псковский цирк» и его художественный руководитель Ирина Михайлова будут награждены почетной грамотой Псковской городской Думы. Такое решение принято на сессии гордумы 2 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Депутат-справедливоросс Олег Брячак осведомился, «а где у нас цирк?» Коллеги ему ответил: «Внизу, на первом этаже» (коллектив тренируется в помещениях Городского культурного центра, где проходят сессии гордумы - ред.).

Председатель фракции «Единая Россия» Денис Иванов констатировал, что «Олег Михайлович сегодня жжет». Переходя на более серьезный тон, он обратил внимание, что цирковой студии требуется 200 тыс. рублей на костюмы. Сумма, по мнению Дениса Иванова, не настолько большая для городского бюджета, и призвал администрацию Пскова подумать о ее выделении.

Добавим, что студия «Псковский цирк» («Циркачонок») отмечает в этом году 50-летний юбилей. 10 февраля в Городском культурном центре состоится юбилейный концерт.

Сегодня же депутаты утвердили награждение ряда сотрудников областного Центра семьи благодарственными письмами в честь 25-летия учреждения.