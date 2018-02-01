Общество

Председатель КУМИ администрации Дновского района привлечена к административной ответственности

По требованию прокурора Дновского района председатель КУМИ администрации района привлечена к административной ответственности.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, мировым судьей судебного участка №5 Дновского района Псковской области рассмотрено административное дело в отношении председателя КУМИ администрации Дновского района, возбужденное прокурором.

В судебном заседании установлено, что в нарушение требований Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» председателем КУМИ администрации муниципального образования «Дновский район» в установленный срок не было рассмотрено обращение представителя Порховское РЭУ.

Постановлением мирового судьи муниципальный служащий признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан) и подвергнут наказанию в виде административного штрафа в размере 5 000 рублей.