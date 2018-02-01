Общество

Иван Цецерский призвал депутатов поторопиться с включением территорий в программу «Формирование комфортной городской среды»

Глава Пскова Иван Цецерский призвал депутатов гордумы поторопиться с включением общественных пространств, располагающихся на территории их избирательных округов, в программу «Формирование комфортной городской среды», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии гордумы.

«Если у вас есть общественные пространства, которые требуется включить в наш пятилетний план работы, прошу их включить», - призвал он на сессии гордумы 2 февраля.

Потом сделать это, по его словам, будет невозможно. С 9 по 15 февраля будет заседать общественная комиссия, которая утвердит перечень территорий для благоустройства по программе, и вынесет его на всеобщее голосование в марте.