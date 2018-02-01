Общество

Псковская область готовится к проведению ЕГЭ

Псковская область готовится к проведению Единого государственного экзамена выпускников школ этого года.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона со ссылкой на государственное управление образования области, в пятницу, 2 февраля, в регионе проходит тренировочное мероприятие по апробации проведения ЕГЭ с применением технологии печати контрольно-измерительных материалов (КИМ) и бланков в пунктах проведения экзаменов. Тренировка проводится на базе Бежаницкой, Красногородской, Новоржевской, Пушкиногорской, Себежской школ и школы №7 в Острове.

Выпускники этих образовательных учреждений пишут ЕГЭ по русскому. Готовые работы проверят предметные комиссии, и результаты будут известны 18 февраля. Целью тренировочного мероприятия является проверка организационных и технологических решений, использующихся при проведении ЕГЭ.

Печать КИМов и бланков в пунктах проведения экзаменов осуществляется в Псковской области уже два года в периоды досрочной и дополнительной сдачи ЕГЭ. В этом году, как сообщает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, практически все экзаменационные пункты должны перейти на работу по данной технологии в основной период. Использование печати КИМ в аудиториях позволит максимально исключить человеческий фактор в процедуре экзамена и увеличить объективность экзамена.

«В связи с применением данной технологии в Псковской области во всех пунктах проведения проходит подготовка уже с начала учебного года: подготовлена техника, проведены тренировки и обучения технических специалистов. В настоящее время приобретается необходимое оборудование. Обеспеченность техникой в этом году будет 100%», - отметил начальник государственного управления образования Псковской области Александр Седунов.

Печать полного комплекта для одного участника ЕГЭ занимает от 20 до 30 секунд. В среднем печать полных комплектов в аудитории из 15 человек будет занимать 10–12 минут.

Следующие тренировочные мероприятия пройдут в регионе 14 марта и 15 мая по профильной математике и обществознанию соответственно. В них будут участвовать все пункты проведения ЕГЭ области.

Отметим, что регистрация участников ЕГЭ в регионе завершена. Выпускниками школ подано порядка 3 тыс заявлений. Наибольшей популярностью пользуются экзамены по профильной математике, обществознанию, физике и истории.