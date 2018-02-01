Общество

Толщина льда на Великой составляет 13-15 см, выяснила ледовая разведка

1 февраля в целях мониторинга ситуации на водоемах в зимний период специалистами Аварийно-спасательной службы Псковской области была проведена ледовая разведка в акватории реки Великой, Псковского и Чудского озер.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе разведки по маршруту «река Великая - Псковкое озеро» установлено, что толщина льда на реке составляет от 13 до 15 см, в устье - около 11 см. Лед ровный, промоин не наблюдается.

На Псковском озере толщина льда составляет 20-22 см, лед также ровный, открытых участков воды нет. Разведка проводилась от устья Великой через Кривск в сторону острова Залита.

На Чудском озере в районе деревни Кишкино толщина льда составляет 15-20 см, в районе поселка Устье толщина льда также составляет 15-20 см, есть трещины, идущие вдоль берега вглубь озера. В районе деревни Клинно толщина льда 15 -20 см, открытых участков воды нет. В районе деревни Пнево толщина льда 20-25 см, открытых участков воды также нет.