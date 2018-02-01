Общество

Морозы до -20 градусов прогнозируют в Псковской области со следующей недели

Самые теплые дни первой половины февраля в Псковской области подходят к концу. Как сообщила Псковской Ленте Новостей руководитель Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова, уже в выходные в регионе прогнозируется усиление морозов.

С 3 и 4 февраля ночные температуры будут постепенно понижаться: 0...-5 градусов, -5...-10 градусов, в середине февраля до -15...-20 градусов. Дневные температуры тоже будут отрицательными -1...-6, -5...-10, -8...-13 градусов. Ветер будет северный с переходом на восточный и юго-восточный. «Зимой эти ветры приносят холод», - добавила Тала Нещадимова.

К середине следующей недели в отдельных районах Псковской области возможно понижение температуры до -15...-20 градусов. «Такая морозная погода сохранится до Сретения, до 15 февраля. Но пока ничто не предвещает, что после 15-го наступит резкое потепление», - пояснила начальник ведомства.