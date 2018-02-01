Общество

За безопасностью детей в интернете должны следить родители и контент-провайдеры - вице-спикер областного Собрания Юрий Сорокин

1 февраля вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин принял участие в работе круглого стола, посвященного вопросам безопасности детей и подростков в сети Интернет. В дискуссии также участвовали депутат Государственной Думы Александр Козловский, депутаты регпарламента Марина Борисенкова и Лидия Драгунова, депутаты Псковской городской Думы Елена Полонская и Валерий Тюменцев, представители органов госвласти, а также члены Общественной палаты региона, психологи, сотрудники полиции.

В комментарии для радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» по итогам мероприятия зампредседателя областного Собрания подчеркнул, что задача современного общества - сделать так, чтобы дети не могли иметь доступа к противоправному контенту. И, в первую очередь, к ресурсам, пропагандирующим жестокость и насилие, экстремизм и суицид.

«Интернет уже давно проник во все сферы нашей жизни и стал неотъемлемой ее частью. Очевидно, что никто не собирается запрещать глобальную сеть - это было бы в корне неправильно. Однако, государство должно работать в тесном контакте с интернет-провайдерами, планомерно и системно занимаясь выявлением сайтов с опасным контентом и ограничивая доступ к таким ресурсам», - высказал мнение Юрий Сорокин.

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Парламентарий также отметил, что первостепенное значение имеет семейное воспитание. «Ребенок должен доверять своим родителям. А взрослые в свою очередь обязаны интересоваться, какие ресурсы просматривает подросток с планшета, телефона или компьютера», - резюмировал вице-спикер.