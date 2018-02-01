Общество

Программа сопровождения молодых инвалидов впервые заработала в Псковской области

В Псковской области начала действовать ведомственная программа «О сопровождении инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости населения на 2018 - 2020 годы», сообщили Псковской Ленте Новостей в Государственном комитете региона по труду и занятости.

Она утверждена в Псковской области впервые. Общий объем финансирования - более 4 млн рублей.

«Реализация программы позволит создать условия для регулирования ситуации на рынке труда с учетом экономических и социальных интересов граждан, относящихся к категории инвалидов молодого возраста, а также окажет целевую поддержку людям, испытывающим трудности в поиске работы», - отметили в ведомстве.

Кроме того, помощь людям с особыми возможностями здоровья оказывается в регионе в рамках госпрограммы Псковской области «Содействие занятости населения на 2014–2020 годы». В частности, работодателям возмещается зарплата сотрудника с ограничением возможностей здоровья (ОВЗ) за первые три месяца его работы, в течение полугода компенсируется заработная плата и единый социальный налог предприятиям, где трудятся 50% и более инвалидов. Кроме того, ведется работа по сопровождению инвалидов на рабочих местах и наставничеству, а также квотированию 3% рабочих мест в организациях и предприятиях с общей численностью сотрудников более 100 человек. По данным на конец 2017 года, в регионе установлено для инвалидов более 1,5 тыс мест в 658 организациях. На них трудятся 1,1 тыс человек.

Большое внимание трудоустройству молодых людей с ОВЗ оказывает и областная служба занятости. Здесь продолжается переформатирование работы от заявительного принципа (когда инвалид обращается непосредственно на биржу труда) к инициативному порядку, когда служба занятости предлагает помощь в содействии трудоустройству с учетом индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов. Также в учреждении ведется персонифицированный учет потребностей людей с особенностями здоровья в трудоустройстве.

Так, по данным на конец 2017 года, работа по выяснению желания трудоустройства и формирования мотивации к труду (посещение по месту жительства, телефонные звонки, информационные письма) проведена более чем с 10 тыс инвалидами трудоспособного возраста. Из них, по результатам опроса, 79% не могут и не хотят работать по состоянию здоровья. Всего в настоящий момент в регионе трудоустроено порядка 3,4 тыс человек с ОВЗ.