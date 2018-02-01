Общество

На задержку заработной платы псковичи теперь могут пожаловаться через мобильное приложение

Мобильное приложение Роструда «Я - инспектор» обновилось. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Государственной инспекции труда в Псковской области, пользователи мобильного приложения теперь могут жаловаться на задержку заработной платы.

После обновления в приложении «Я - инспектор» стали доступны темы «Задерживают зарплату», «Произведены удержания из заработной платы», «Не оплачена сверхурочная работа, работа в выходные и нерабочие дни», «Работодатель платит меньше, чем предусмотрено трудовым законодательством».

Дополнительные возможности позволят гражданам наиболее оперативно информировать государственные инспекции труда о фактах невыплаты зарплаты и производственного травматизма, что сможет повлиять на недобросовестных работодателей.

Мобильное приложение бесплатное. Доступно в App Store и Google Play.