Общество

Григорий Явлинский будет добиваться открытия музея-заповедника «Ледовое побоище» в Гдовском районе

1 февраля основатель, один из лидеров партии «Яблоко» Григорий Явлинский посетил Гдовский район Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии, политик обещал содействовать открытию здесь музея-заповедника «Ледовое побоище», который привлечет инвестиции в край. Другим драйвером развития Гдовского района может стать экологически чистое сельское хозяйство, которым здесь уже занимается один из лидеров Псковского «Яблока» Александр Конашенков.

Первым мероприятием визита стал круглый стол в Гдовском музее истории края, посвященный созданию федерального музея-заповедника «Ледовое побоище» (Гдов стоит на берегу Чудского озера, где в 1242 году русские воины под предводительством князя Александра Невского одержали победу над немецкими рыцарями) и обсуждению празднования приближающихся юбилеев - 800-летия Александра Невского (род. 1221 г.) и 700-летия первого упоминания Гдова в летописи (1222 г.).

Директор краеведческого музея, местный депутат от «Яблока» Надежда Сингатулова рассказала о борьбе местных жителей за открытие федерального заповедника, которую активисты ведут с 2000 года. На разных этапах эту идею поддерживали крупные региональные и федеральные чиновники, соответствующее обращение было направлено президенту. Открытие заповедника должно было стать одним из мероприятий программы празднования 800-летия князя Александра Невского. Однако в марте прошлого года, когда собрался оргкомитет празднования, стало понятно, что открывать заповедник в Гдовском районе не планируется.

В октябре прошлого года Надежда Сингатулова поинтересовалась судьбой заповедника на встрече с губернатором Псковской области Андреем Турчаком. Он ответил, что ситуация в стране тяжелая, а открытие музея стоит немалых средств. По словам директора музея, сейчас Гдов представляет собой печальную картинку – это один из беднейших районов, и празднование на государственном уровне 700-летия первого упоминания Гдова в летописи и 800-летия Александра Невского могло бы стать импульсом для развития города, уверена краевед.

Бывший заместитель главы района Виктор Уралов выразил надежду, что с приездом в Гдов Григория Явлинского шансы на реализацию проекта создания музея-заповедника увеличиваются. Он также привел в пример опыт других регионов страны и, в частности, Московской области, где исторические места приносят в муниципальные бюджеты от 30 до 70 процентов дохода.

Государственная политика должна основываться на мощном фундаменте российской исторической и культурной традиции, сказал в своем выступлении Григорий Явлинский. По его словам, многие проблемы нашей страны связаны с тем, что реформаторы 90-х «серьезно не принимали во внимание особенности российской культуры, истории и традиции». Поэтому реформы прошли с ошибками и даже преступлениями, сказал Явлинский.

По его мнению, псковский регион не сможет самостоятельно, за счет своих возможностей, решить вопрос с открытием федерального музея «Ледовое побоище». Отчасти, по его словам, этот проект может финансироваться за счет частных инвестиций, но для этого инвесторы должны получить налоговые льготы и преференции. Григорий Явлинский пообещал, что будет добиваться принятия на государственном уровне решения о создания музея-заповедника «Ледовое побоище», тем более что у партии «Яблоко» есть позитивный опыт решения вопросов, связанных с исторической памятью.

После круглого стола в краеведческом музее Григорий Явлинский посетил Гдовскую крепость и Свято-Державный Димитриевский собор - храм XVI века, полностью разрушенный фашистами в 1944 году, и заново построенный в 1991 году (первый храм Псковской области, построенный после 1917 г.).

Затем он встретился в местном доме культуры с жителями Гдова и обсудил с ними насущные проблемы района и страны. Помимо перспектив создания музея-заповедника говорили о строительстве инфраструктуры, в первую очередь дорог, развитии сельского хозяйства, газификации, решении проблем, связанных с пограничным режимом (Гдовский район граничит с Эстонией).

Заключительным мероприятием поездки Григория Явлинского в Гдовский район стало посещение крестьянского хозяйства «Прометей».