Общество

Организационное заседание фонда «Земляки» состоялось в администрации Великолукского района

Организационное заседание фонда «Земляки» состоялось в администрации Великолукского района. Как сообщили в пресс-службе фонда, участие в нем приняли глава района Сергей Петров, главы и представители всех четырех волостей и сельских поселений.

Открывая мероприятие, Сергей Петров напомнил, что благотворительный фонд был создан по инициативе депутата Государственной Думы от Псковской области Александра Козловского, который регулярно перечисляет туда половину своей думской зарплаты. Работа «Земляков» направлена в первую очередь на помощь людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Отделения фонда действуют практически во всех районах Псковской области, теперь к ним присоединился и Великолукский.

Куратор фонда по г. Великие Луки и району Мария Шкроба подробно ознакомила присутствующих с механизмом его работы. Она напомнила, что действует сайт http://zemlyaki60.ru/, на котором можно узнать всю интересующую информацию о фонде, и подчеркнула, что поступившие заявки рассматриваются на общих собраниях, коллегиально. Мария Федоровна отметила, что главы волостей и поселений хорошо знают своих земляков, их проблемы и нужды, и поэтому могут подсказать, кому действительно необходимо оказать помощь.

Глава Лычевской волости Любовь Никифорова высказала мнение, что появление такого благотворительного фонда окажет большую поддержку людям, и от имени всех глав сельских поселений выразила благодарность, что теперь он действует и в Великолукском районе.

Напомним, что фонд «Земляки» работает на общественных началах. Сделать доброе дело и перечислить средства нуждающимся в помощи землякам может любой желающий, оставив оставят свою заявку в разделе «Могу помочь» на официальном сайте фонда «Земляки». Создать заявку на сайте сможет и человек, который хочет рассказать о своей сложной жизненной ситуации.