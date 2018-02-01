Общество

Псковичи могут получить онлайн уроки финансовой грамотности

25 января в России стартовала весенняя сессия проекта «Онлайн уроки финансовой грамотности», которая продлится до 20 апреля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения Центробанка, принять участие в проекте и составить свое индивидуальное расписание уроков с выбором даты, темы и лектора имеет возможность каждая общеобразовательная организация.

В осенней сессии проекта 2017 года 47 школ Псковской области приняли участие в 148 онлайн уроках.

Проект направлен на повышение уровня финансовой грамотности школьников. В режиме реального времени эксперты финансового рынка научат составлять личный финансовый план, расскажут об инвестировании, страховании, преимуществах использования банковских карт, правилаx безопасности на финансовом рынке и о многом другом.

«Изучение актуальных финансовых продуктов и услуг с закреплением полученных знаний на практике способствует формированию правильного финансового поведения молодежи» - прокомментировали в отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Подробная информация о том, как принять участие в проекте, темах, уровне сложности, целевой аудитории и лекторах размещена на сайте www.dni-fg.ru.