Общество

Больше контроля и надзора! - требуют депутаты Пскова

В пятницу, 2 февраля, в Пскове состоялась очередная сессия городской Думы. Особую заинтересованность у участников вызвали три вопроса: стройка муниципального предприятия «Управление капитального строительства» (УКС), выделение помещений для встреч депутатов с избирателями и работа «Комбината бытового обслуживания».

УКС народные избранники критиковали еще перед Новым Годом. И есть за что. Строительство дома в районе Любятово мало того, что превратилось в долгострой, но еще и стало для городской казны дополнительной расходной статьей – и это вместо того, чтобы принести хотя бы небольшую копеечку в и без того скудный бюджет. Объективные причины тому, разумеется, есть – строительство начинали еще до кризиса, на растущем рынке и при совершенно другой платежеспособности потребителей.

Об итогах обсуждения проблемы на комитете высказался депутат Олег Брячак. Он признал, что УКС работает, были реализованы и прибыльные проекты. «Но то, что произошло с этим домом, не лезет ни в какие рамки. Изначально докладывали о прибыли в 500 рублей с квадратного метра, а в итоге рынок просел, и вместо прибыли мы получим убыток 2000 рублей за «квадрат». Я общался с руководством УКС, разговаривал с подрядчиком. Действительно, ситуация объективная. Однако на будущее необходимо учитывать больше факторов при планировании таких проектов».

На это глава города Иван Цецерский предложил – а не создать ли на базе гордумы некий наблюдательный совет, который станет анализировать будущие стройки еще на этапе планирования? Мысль мудрая.

Ведь даже если ничего толкового депутаты присоветовать строителям не смогут, и очередной муниципальный дом превратится в долгострой, то ответственность за решение придется делить уже на всех. И, соответственно, покричать на заседаниях – «мы вам говорили, а вы не слушали» уже не получится.

Олег Брячак предложение главы города одобрил и предложил пойти еще дальше – ввести депутатские наблюдательные советы для каждого городского предприятия. Депутат напомнил про яркое образное выражение своей коллеги Елены Полонской, заявившей, что «муниципальные предприятия – это руки города». А если руки связаны, сломаны или ослаблены, то и дел ими много не сделаешь.

Сомнительно, чтобы сами руководители предприятий пришли в восторг от такой идеи, потому как желающих советовать, контролировать, надзирать и поучать и без того на порядок больше, чем тех, кто работает. Поможет ли еще один наблюдательный орган сделать городские организации более эффективными – сомнительно. С другой стороны, было бы неплохо, чтобы депутаты присмотрели за «городскими руками».

Второй комплекс претензий к новостройке УКС также не нов, его озвучил депутат Федор Постнов. Замечания касаются соблюдения требований доступной среды для инвалидов. По мнению застройщика на момент прохождения проекта через Главгосэкспертизу все требования закона были соблюдены, а с тех пор появились новые, более жесткие нормы. Федор Борисович доказывает, что проект уже тогда был принят с нарушением норм и настаивает на его доработке. Среди требуемых работ – установка подъемных площадок, пандусы, расширение проходов внутри квартир и многое другое.

Со стороны Елены Полонской прозвучало предложение создать общественный совет по доступной среде, который будет помогать застройщикам и подрядчикам соблюдать необходимые нормы.

Депутат Денис Иванов призвал подумать о строителях и покупателях жилья. Он попросил огласить сумму, в которую обойдется переделка всего здания. Если каждый квадратный метр подорожает еще на 10 тысяч рублей, да к тому же появится еще один надзорный орган, что тогда вообще станет со строительной отраслью в городе?

На это Федор Постнов заявил, что правильные решения нужно закладывать на этапе проектирования, и тогда их реализация не приведет к удорожанию стройки. Например, те же более широкие дверные проемы означают меньшие затраты на кирпичи и работу.

Наконец, свое веское слово сказал глава администрации Александр Братчиков. Он напомнил, что заказчик не может требовать от строителей большего, чем прописано в строительных нормах и правилах. Дополнительные обременения приведут обе стороны в зал суда, где избыточные требования просто будут отменены.

В итоге при одном проголосовавшем против и одном воздержавшемся УКС получил добро на дальнейшую деятельность.

Куда больше оживились парламентарии, когда речь зашла о перечне помещений и специально отведенных мест для проведения встреч депутатов с избирателями на территории муниципального образования. Как пояснили представители городской прокуратуры, речь идет о требованиях федерального законодательства. Всё, что нужно от псковской представительной власти, – согласовать сам список объектов, а порядок организации и проведения встреч уже прописан в законах. Причем, следовать ему придется не только муниципальным депутатам, но и их «старшим товарищам» из областного Собрания и Госдумы.

Однако некоторые депутаты обиделись. Идея о том, что они, народные избранники, вынуждены согласовывать проведение встречи, подобно простым смертным, им не понравилась совершенно. Особенно возмутительным показалось то обстоятельство, что даже о теме встречи необходимо заранее уведомлять прокуратуру.

Представители «ока государева» отвечали, что почти все объекты в списке – это школы, безопасности которых у нас уделяется особое внимание, и что цель закона не ущемить права депутатов, а, напротив, расширить их возможности, предоставив дополнительные площадки. Однако почему про тематику встречи тоже нужно докладывать силовикам, представительница прокуратуры ответа дать не смогла: «Это в рамках требований о защите подростков. Вдруг будут обсуждаться темы… не знаю, какие…»

«За что же депутатам такое недоверие? Мы что, террористы? Мы научили школьников чему-то плохому? Курить, например», – возмутился Олег Брячак.

Присутствовавший на сессии общественник Алексей Малов попросил слова и высказал опасения, что после принятия документа встречам депутатов можно будет препятствовать таким же путем, как сегодня срывают организацию массовых мероприятий. Достаточно, чтобы за пять минут кто-то подал заявление о проведении аналогичной встречи на той же площадке.

В итоге документ было предложено принять в первом чтении, собрав поправки к нему до 15 февраля. Предложение прошло, при этом оппозиция от голосования воздержалась.

Что касается «Комбината благоустройства», то его переименовывают в казенное учреждение «Специализированная служба». Впрочем, сменой названия дело не ограничивается. Если раньше предприятие могло зарабатывать деньги, оказывая коммерческие услуги, то сейчас, в новом статусе «казенного учреждения» оно такого права не имеет и должно заниматься исключительно отработкой муниципального заказа. Зато сами заказы теперь можно размещать вне конкурса, без проведения аукциона. Председатель КУМИ Лариса Морозова пояснила, что если бы в свое время этого не сделали, «Комбинат» бы просто обанкротился.

Олег Брячак вновь попенял городским властям за отсутствие рачительного отношения. Надо было спросить с руководителя, и зорко следить за тем, что творится в муниципальном предприятии. А теперь ритуальные услуги в Пскове целиком отдали на откуп частников.

Вновь вмешался Александр Братчиков, заявив, что решение было принято гордумой прошлого созыва, и в руках депутатов – всё поменять. При этом главная задача «Комбината» все-таки, не зарабатывать на погребении, а обслуживать ливневку и убирать парки.

В итоге и этот вопрос был принят.

Илья Петров