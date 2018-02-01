Общество

Празднование Дня защитника Отечества удлинит выходные до трех дней, а 8 марта - до четырех

В Роструде напомнили, что ровно через три недели в связи с празднованием в России будет три выходных дня подряд, с 23 по 25 февраля включительно, а по случаю празднования Международного женского дня россияне не будут работать с 8 по 11 марта включительно.

«В этом году 23 февраля, День защитника Отечества, приходится на пятницу, и вместе с выходными, субботой 24 февраля и воскресеньем, 25 февраля, получается трехдневный отдых. Четверг, 22 февраля, как рабочий день, предшествующий праздничному, будет сокращен на 1 час», - заявил в пятницу «Интерфаксу» заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец.

Две недели спустя у россиян будет 4 выходных дня подряд в связи с празднованием Международного женского дня, сказал замглавы ведомства. «8 марта в этом году приходится на четверг, и разрыв между этим днем и выходными будет закрыт за счет переноса нерабочего дня с 6 января на 9 марта пятницу. Это позволит отдыхать 4 дня подряд, с четверга, 8 марта, по воскресенье 11 марта включительно», - сказал собеседник агентства.

Соответственно, среда, 7 марта, как предпраздничный рабочий день, будет короче на 1 час, сказал И.Шкловец.