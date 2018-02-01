Общество

Врач-терапевт Новоржевской больницы отпраздновала 90-летний юбилей

2 февраля отметила 90-летний юбилей врач-терапевт Новоржевской больницы, ветеран войны и труда, Почетный гражданин Новоржевского района Нина Фиронова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, несмотря на столь почтенный возраст, даже в свой юбилей Нина Фиронова, профессионал своего дела и большая труженица, находилась на рабочем месте. Вот уже более 60-ти лет она торопится на прием в поликлинику, туда, где ждут ее пациенты.

В юбилей уважаемого доктора пришли поздравить глава Новоржевского района Михаил Пашков, главный врач ГБУЗ ПО «Пушкиногорская межрайонная больница» Леонид Солонухин, заместитель главного врача Пушкиногорской межрайонной больницы Татьяна Коновалова.

Гости поблагодарили Нину Фиронову за многолетний добросовестный труд, пожелав ей долголетия, крепкого здоровья, бодрости. В этот день не смогли приехать к юбиляру представители комитета здравоохранения Псковской области, но свои поздравления и искренние пожелания передали ей по телефону. А грамоту областного комитета здравоохранения Нине Фироновой вручил Леонид Солонухин.

В течение всего дня в адрес юбиляра поступали поздравления от родных, соседей, пациентов, коллег по работе. Виновницу торжества ждали подарки, букеты и самые сердечные слова благодарности.