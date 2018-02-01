Общество

Как вести себя на льду, напоминает псковичам ГИМС

Во избежание несчастных случаев на льду государственные инспекторы инспекторского отделения № 1 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области» напоминают основные правила безопасного поведения на льду.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении, прежде чем выйти на лед, убедитесь в его прочности; помните, что человек может погибнуть в воде в результате утопления, холодового шока, а также от переохлаждения через 15-20 минут после попадания в ледяную воду.

Если вы провалились под лед: широко раскиньте руки, зацепитесь за края ледяного пролома и удерживайтесь от погружения в воду с головой. Действуйте решительно и не пугайтесь, тысячи людей до вас проваливались и спасались.

Стараясь не обламывать кромку, без резких движений выбирайтесь на лед, наползая грудью и по очереди вытягивая на поверхность ноги. (Желательно иметь при себе "ледовые шилья" втыкая которые в лед значительно легче подтягиваться на руках). Главное - располагать свое тело так, чтобы оно занимало наибольшую площадь опоры на льду. Выбравшись из ледяного пролома, откатитесь, а потом ползите в ту сторону, откуда вы пришли и где прочность льда проверена.

Если вы увидели, что под лед провалился человек, немедленно сообщите ему, что идете на помощь. Подложите под себя лыжи, доску, фанеру (чтобы увеличить площадь опоры) и передвигайтесь на них ползком. Приближайтесь к проруби, широко расставляя при этом руки. До самого края проруби не подползайте, иначе в воде окажутся двое. Подавать веревку с грузом необходимо с расстояния 5- 3 метров. Действуйте решительно и быстро - пострадавший быстро мерзнет в ледяной воде, мокрая одежда тянет его вниз. Подав пострадавшему веревку или подручное средство для спасения, вытягивайте его на лед и ползите в безопасную зону. Пострадавшему необходимо оказать квалифицированную медицинскую помощь.

Сотрудники ГИМС призывают граждан соблюдать правила безопасного поведения на льду, и не подвергать свою жизнь опасности.