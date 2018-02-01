Общество

Возбуждено уголовное дело по факту перевозки сигарет в особо крупном размере в товарном поезде, следовавшем из Псковской области в Латвию

Псковской транспортной прокуратурой в Псковской таможне проведена проверка исполнения законодательства, в ходе которой выявлены нарушения, сообщает пресс-служба Северо-Западная транспортная прокуратура.

Установлено, что при расследовании уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 200.2 УК РФ (контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий) по факту незаконной перевозки в товарном поезде сигарет, не была дана правовая оценка нахождению в этом поезде, следовавшем по территории Псковской области в Латвию, более 25 тысяч пачек сигарет на общую сумму 1 млн 195 тысяч рублей. Их перевозка осуществлялась без сопроводительных документов и специальных акцизных марок Российской Федерации.

В этой связи Псковской транспортной прокуратурой в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в Псковский ЛО МВД России на транспорте направлялось постановление для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

По результатам рассмотрения постановления возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации).

Ход расследования уголовного дела контролируется.