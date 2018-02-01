Общество

87 тысяч цветов, ввезенных в Псковскую область из Литвы, оказались непригодными для составления букетов

Должностным лицом Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в международном автомобильном пункте пропуска через Государственную границу Российской Федерации «Бурачки» запрещен ввоз из Литвы крупной партии срезов цветов и декоративной зелени.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, более 87 тысяч лилий, роз, гербер, хризантем и зелени происхождением из Польши, Италии, Израиля и ряда других стран запрещены к ввозу из-за отсутствия на упаковках товара маркировки, соответствующей карантинным фитосанитарным требованиям, предъявляемым к срезанным цветам и бутонам, пригодным для составления букетов или для декоративных целей.

Груз возвращен в Литву.