Общество

Михаил Ведерников доложил Сергею Шойгу об устройстве детей военнослужащих в детские сады

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 2 февраля, принял участие в селекторном совещании под руководством министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, основным вопросом повестки стало социальное обеспечение военнослужащих и членов их семей. В частности, речь шла об устройстве детей военных в дошкольные образовательные учреждения.

Михаил Ведерников доложил, что в Псковской области все дети военных в возрасте от 3-х лет устроены в детские сады. «В нашем регионе проблема с садами уже решена. Дети военнослужащих получают места оперативно и в первоочередном порядке», - сказал врио главы региона.

Он также добавил, что дал поручение Контрольному управлению администрации региона ежемесячно докладывать о необходимости трудоустройства детей военных в дошкольные учреждения, и по мере необходимости все нуждающиеся будут обеспечиваться местами в установленном законом порядке.

Что касается жен военнослужащих, то всего в прошлом году было трудоустроено 10 человек, а к концу года ни одна из женщин не состояла на учете в службе занятости. При этом, по информации командиров войсковых частей, дислоцированных на территории области, на сегодняшний день желание работать изъявили 37 жен военнослужащих. Областная служба занятости населения окажет им всю необходимую помощь в трудоустройстве, сказал врио губернатора Михаил Ведерников.

Отметим, что в Псковской области полностью выполнена задача президента по обеспечению местами в детских садах детей от 3 до 7 лет. Близок к этому показателю уровень доступности детсадов для детей ясельного возраста - больше 95%. Полностью ликвидировать очередь в детских садах среди малышей от полутора лет планируется уже к 2020 году.