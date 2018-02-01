Общество

Вопросы экономики и социальной политики обсудил Александр Козловский с активом Псковского района

Сегодня, 2 февраля, депутат Государственной Думы Александр Козловский встретился с активом Псковского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе парламентария, вначале встречи он рассказал присутствующим о работе, которую он проводит в Государственной думе и партии «Единая Россия». В частности, в начале этого года был создан экспертный совет Госдумы по ОЭЗ, развитию промышленных кластеров и контрактного производства нового типа, который возглавил Александр Козловский.



«Наша область – участник этого движения, - отметил Александр Николаевич. - По мнению Минпромторга, псковский электротехнический кластер стал лидером эффективности в России по итогам прошлого года». Как рассказал депутат Госдумы, экспертный совет, который он возглавляет, ставит свой задачей обобщить наиболее успешные практики работы кластеров и особых экономических зон, чтобы применить их на всей территории России. Кроме того, парламентарий будет контролировать эффективность деятельности этих проектов, а также помогать в решении организационных программ.

Такой инструмент, как кластеры, необходимо тиражировать в Псковской области, уверен Александр Козловский. И, по его словам, было бы очень хорошо, если бы в Псковской области работало несколько кластеров. В этой связи он призвал распространять информацию среди производственников о возможности создания кластеров. Со своей стороны он пообещал всяческую помощь и поддержку в этом начинании.

Что касается партийной работы, то парламентарий рассказал, что является куратором партийного проекта «Локомотивы роста» в Северо-Западном федеральном округе. В ближайшее время в Санкт-Петербурге пройдет большой форум, где соберутся представители промышленных предприятий всех 11 регионов, входящих в СЗФО, а также представители научного сообщества и эксперты. На нем планируется обсудить вопросы, касающиеся развития производства и цифровой экономики. Депутат Госдумы считает, что в этом мероприятии должны участвовать не только генеральные директоры предприятий, но и инженеры, молодые специалисты. Инициатором форума является секретарь генерального совета партии, заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Андрей Турчак.

«Я готов обеспечить возможность участия промышленников независимо от отрасли, - отметил Александр Козловский. - Считаю, что такие мероприятия полезны, чтобы оценить, где мы находимся и куда надо двигаться».

Затронули на встрече и вопрос безопасности детей в интернете. «Детей надо научить пользоваться интернетом, - подчеркнул депутат Госдумы. - Это надо делать очень осторожно. Они должны понимать, как вести себя в той или иной ситуации. При этом мы понимаем, что это очень тонкая работа, и проводить ее необходимо вместе с родителями». При этом, как считает парламентарий, нужно подключать к этой работе и волонтеров. «Волонтеры – это большая сила, которую надо привлекать для решения таких важных социальных проблем. Все-таки сверстники со сверстниками лучше находят общий язык, чем взрослые с детьми», - подчеркнул Александр Козловский.

Все присутствующие согласились с депутатом. При этом, как отметил глава Псковского района Владимир Лавренов, для решения проблемы необходимо плотно работать и со средствами массовой информации. «Некоторые проблемы не надо выносить на всеобщее обозрение и делать шоу-программы для роста рейтинга, - считает он. - К сожалению, мы периодически наблюдаем такие факты. Журналисты порой не чувствуют границ. Нужны законодательные инициативы, которые могут сдерживать эти процессы».

Александр Козловский сказал, что этот вопрос он взял на контроль и будет прорабатывать его с профильным комитетом в Госдуме.

Также на встрече были подняты и другие вопросы, касающиеся и системы распределения бюджетных средств, и предстоящего повышения МРОТ, и безопасности детей в школах, и вывоза твердых бытовых отходов, и возвращения волонтерского движения среди предприятий. Александр Козловский пообещал оказать содействие в решении каждого из обозначенных вопросов.